Atentado contra Nelson Bueso es parte del clima de terror que propicia Gobierno: Jorge Cálix

Tegucigalpa – El atentado contra el candidato a la alcaldía por el municipio de Azacualpa, por el Partido Liberal, Nelson Bueso, es parte del clima de terror que el Gobierno quiere en el que nos miremos tonos inmiscuido, señaló hoy el diputado Jorge Cálix.

Refirió que en Honduras a los enemigos del Gobierno les presentan requerimientos fiscales y los amedrentan con cualquier cosa y si no pueden con eso entonces proceden a tratar de quitarles la vida.

“Eso es lo que ha pasado con Nelson”, (en referencia al diputado del PN Nelson Marquez),expresó el político hondureño al tiempo que recordó que el candidato a alcalde renunció al Partido Libertad y Refundación (Libre) y se juramentó como miembro del Partido Liberal.

“No estaban jugando, querían matar a Nelson Bueso, tiene un disparo en el pecho, hay un clima de terror por parte del partido de gobierno”, lamentó.

Pidió orar por la salud del candidato a alcalde ya que fue trasladado en estado grave.

Sin embargo, anunció que los doctores ya lograron estabilizarlo, pero su estado es delicado. PD