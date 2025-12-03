Atentado contra candidato presidencial en Perú refuerza la preocupación por la seguridad

Lima.– El candidato a la Presidencia de Perú del derechista partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, resultó ileso este martes al sufrir un atentado en el que fue atacado a disparos por presuntos sicarios, en medio de la inseguridad y el auge de la bandas del crimen organizado que se han vuelto la principal preocupación de los peruanos para estos próximos comicios.

El atentado ocurrió a primeras horas de la mañana en el distrito de Cerro Azul, situado en el sur de Lima, donde Belaúnde, empresario y nieto del dos veces expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), había acudido a inspeccionar unos terrenos donde tiene un negocio inmobiliario, según señaló la Policía.

Al menos tres balas impactaron en el parabrisas del automóvil a la altura del conductor sin llegar a alcanzarlo, según una imagen tomada por el propio candidato, que mostró el estado en el que quedó su vehículo, así como otra donde se le apreciaba con algunas manchas aparentemente de sangre.

En el lugar de los hechos, una zona rural de la costa peruana, fueron hallados varios casquillos de balas presuntamente disparadas por los atacantes.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, declaró a Canal N que Belaúnde no había recibido ninguna amenaza extorsiva ni de ningún tipo.

Belaúnde es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé que tenga las elecciones generales convocadas para 2026 en Perú para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, donde por primera vez, tras más de 30 años, el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.

La inseguridad y el auge de la bandas del crimen organizado se han vuelto la principal preocupación de los peruanos para estos próximos comicios, ante el incremento de las extorsiones a negocios y empresas de diferentes sectores y los asesinatos contra quienes se niegan a pagar los cupos exigidos por las organizaciones criminales.

El pasado viernes fue asesinado en la norteña ciudad de Piura el abogado Percy Ipanaqué, quien era precandidato a diputado por el izquierdista partido Juntos por el Perú (JP), cuando faltaban pocas horas para celebrarse las elecciones internas que definirían a los representantes de cada organización política.

«Vivimos en una época convulsa, con mucha inseguridad ciudadana», declaró Belaúnde a periodistas antes de solicitar que se deje «que la Policía haga su trabajo».

«Nosotros, como ciudadanos, no podemos aceptar ser víctimas, hay que actuar, hay que organizarse, que defenderse, no podemos normalizar (esta situación)», remarcó el también empresario.

El candidato agradeció los «esfuerzos y la diligencia del proceder de la Policía» para comenzar a investigar de inmediato el ataque que sufrió y remarcó que está «bien». «El mensaje a la población es: no podemos claudicar, tenemos que resistir», enfatizó.

Tras conocerse el atentado a Belaúnde, las autoridades electorales de Perú reclamaron al Gobierno que proporcione seguridad para los candidatos inscritos para las próximas elecciones.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, condenó el ataque contra el dirigente político.

«Invocamos a todos los actores políticos y a ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral. No a la violencia. Votar es tu poder de elegir», compartió Corvetto en su cuenta personal en X.

De igual forma, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, condenó el atentado e invocó al Poder Ejecutivo y al Legislativo a sumar esfuerzos para priorizar la seguridad del sistema electoral, de los candidatos y de la ciudadanía.

«Este hecho nos alerta a priorizar la seguridad de estos procesos electorales», declaró Burneo a la emisora radial RPP.

Por su parte, la asociación civil Transparencia rechazó tajantemente «todo acto de violencia en una campaña electoral que recién empieza» e invocó al gobierno «a garantizar la integridad de todos y todas los aspirantes a cargos públicos». EFE