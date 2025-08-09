Ataques contra la prensa pasaron de resignación a repulsión, según presidente del gremio

Tegucigalpa – Los ataques contra la prensa en Honduras ya pasaron de resignación a repulsión por parte del Colegio de Periodistas de Honduras, dijo el presidente del gremio, Juan Carlos Sierra.

En una entrevista con Proceso Digital el presidente gremial dijo que rechazan este tipo de política por parte de quienes dirigen al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Cabe señalar que el jueves el canal ND Televisión en Puerto Cortés, Caribe hondureño, fue cerrado con cadenas por parte de un miembro de los colectivos de Libre.

“El discurso de odio se traslada a los activistas”, lamentó el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras.

Reflexionó que actualmente existe una “prueba de fuego” para el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, quien debe actuar de oficio contra este tipo de crímenes.

No obstante ya han pasado más de 48 horas y todavía no se emprende ninguna acción, lamentó.

El medio fue cerrado por un miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre), que labora en la Empresa Nacional Portuaria (ENP), molesto por las críticas, con lo cual se acentuó el clima de intolerancia contra la prensa y las campañas de estigmatización.

En los videos que circulan en redes sociales, se aprecia al miembro de Libre, Carlos Llopis, colocando una cadena y candado al portón principal del canal ND Televisión y dejarle un cartel con el mensaje “canal cerrado por hablar mierda”.

Lo anterior no debe estar pasando en un país con libertad de expresión, concluyó el presidente del Colegio de Periodistas. (RO)