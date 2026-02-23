Atacan a puñaladas a pareja en Santa Bárbara

Tegucigalpa-Una pareja fue atacada a puñaladas en la madrugada, dejando como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida en el barrio La Libertad de Santa Bárbara.

El esposo de la joven murió debido a la gravedad de las heridas, mientras que su mujer fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado.

La víctima fue identificada como Elvin Ariel Cantarero Rodríguez quien recibió al menos siete heridas de arma blanca tipo cuchillo.

Mientras que la femenina fue identificada como Keydi Carolina Cardona quien recientemente había dado a luz y por complicaciones en la salud él bebe se encuentra ingresado en el centro asistencial.

El estado de salud de la fémina es reservado.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes cometieron el hecho violento, agentes policiales investigan el hecho violento. IR