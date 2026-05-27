Atacan a balazos a pareja y la dejan gravemente herida en Trujillo, Colón

Tegucigalpa- La noche de este martes, una pareja fue víctima de un atentado armado perpetrado por sicarios en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, al norte de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como María, conocida popularmente como “Chichuy”, y Marito, ambos reconocidos por su actividad en redes sociales. Según informes preliminares, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja, dejándolos gravemente heridos.

Tras el hecho violento, ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital San Isidro, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades informaron que el estado de salud de las víctimas es reservado.

Elementos policiales llegaron a la escena para iniciar las investigaciones y determinar el móvil del atentado, así como identificar a los responsables del ataque armado.

Este nuevo hecho de violencia ocurre en medio de un clima de inseguridad que afecta a la región del Bajo Aguán, donde recientemente se registró una masacre que dejó un saldo de 20 personas fallecidas, generando preocupación entre la población por el incremento de hechos criminales en la zona.LB