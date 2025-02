“Asusta, pero no resuelve”, dice Padre Melo sobre multitudinaria presencia policial en el Aguán

Tegucigalpa – La alta presencia policial en la zona del Aguán ante la elevada conflictividad en esta región caribeña, asusta pero no resuelve, señaló hoy el padre Ismael Moreno, conocido popularmente como Padre Melo.

“Si multitud de policías enviados al Aguán no es acompañada de decisión de encarar profundo conflicto agrario, criminalidad organizada y ambiental, y si no hay voluntad política de romper silencio sobre asesinos de Juan López, esa presencia engaña, asusta pero no resuelve”, escribió en su cuenta de X.

Cabe señalar que la zona de El Aguán, Colón, se encuentra bajo una conflictividad permanente a causa de la invasión de tierras.

La Policía mantiene una marcada presencia en el lugar, pero lejos de resolver aumenta el conflicto con confrontaciones.

Los pobladores de Quebrada de Arena acusan a supuestos miembros de la Plataforma Agraria de invadir la finca Tranvía desde hace dos años, situación que, según ellos, ha generado caos e inseguridad en la zona.

Los elementos policiales han acudido a la zona con el objetivo de bajar los ánimos, pero han terminado utilizando sus armas de reglamentos.

En ese contexto, el Padre Melo criticó la multitudinaria presencia policial en ese sector del país.

Para el religioso se debe encarar el conflicto agrario en Honduras. (RO)