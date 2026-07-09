Asume Carlos Gunther la coordinación del CNA en sustitución de Nelson Licona

Tegucigalpa – Nelson Licona fue destituido de la representación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), luego de los cambios en la dirección de la organización municipal ocurridos este año.

– Licona es figura afín al Partido Libertad y Refundación (Libre) por su cercanía con el expresidente Manuel Zelaya.

Su salida implica también el fin de su participación dentro del Comité Ejecutivo del organismo de sociedad civil.

Licona había sido electo en octubre de 2025 por la asamblea del CNA como coordinador del Comité Ejecutivo del organismo. En ese momento obtuvo el respaldo de la AMHON y la Iglesia Católica, cuyo voto resultó decisivo para su elección.

Antes de asumir ese cargo, Licona fungía como director ejecutivo de la AMHON y también fue director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) durante el gobierno de Manuel Zelaya.

Tras la elección de una nueva junta directiva de la AMHON en marzo de este año, Licona fue removido de la dirección ejecutiva de esa institución en junio, decisión que automáticamente lo dejó fuera de la representación de la Asociación en el Consejo Nacional Anticorrupción.

Su sustituto será Carlos Gunther Laínez, quien asumió recientemente la dirección ejecutiva de la AMHON y, por esa condición, pasará a integrar el Comité Ejecutivo del CNA junto a la directora ejecutiva Gabriela Castellanos.

Laínez también fue funcionario durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, donde coordinó el programa presidencial de Crédito Solidario.

La directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, señaló que este tipo de relevos forman parte de la dinámica institucional de las organizaciones que integran el CNA.

«Son cambios que se esperan en una organización que representa, que la asamblea se conforma por representantes de distintos sectores, pero esperamos que la labor del CNA no sea estigmatizada, ni tampoco sea un problema en los procesos de toma de decisión», manifestó.

Los analistas coinciden en que el desafío para la institución será preservar la autonomía de sus investigaciones y mantener la credibilidad del organismo sin importar el partido político que se encuentre en el poder. AD