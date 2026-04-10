Astronautas de Artemis II perderán las comunicaciones durante seis minutos en el reingreso

Miami (EE.UU.)- Los astronautas de la misión Artemis II perderán las comunicaciones con el centro de control de la NASA durante los seis minutos posteriores a su entrada en la atmósfera terrestre, que concluirá con el amerizaje en aguas del océano Pacífico, frente a San Diego (California).

«Segundos después de la entrada, comenzaremos un periodo de interrupción de las comunicaciones de seis minutos, debido a la ionización que generará una capa de plasma alrededor de la nave espacial, lo cual impedirá que recibamos comunicaciones y datos», informó este viernes el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.

«Estaremos monitoreando cuidadosamente y llamaremos a la tripulación cuando finalice el apagón», añadió.

El ingreso a la atmósfera está previsto a las 19:53 hora de la costa este de EE.UU. (23:53 GMT), catorce minutos antes del amerizaje.

No será la primera vez que los astronautas pierdan la comunicación con los expertos de la NASA en la Tierra; sucedió durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna el pasado lunes, y se extendió por cuarenta minutos.

Antes del apagón, el módulo de tripulación de la cápsula Orión, donde viajan los astronautas, se separará del módulo de servicio y se alineará para tener un ángulo adecuado de entrada en la atmósfera terrestre, de forma que el escudo térmico proteja a los astronautas de las altas temperaturas.

El módulo de tripulación alcanzará temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados en su exterior durante el descenso, según las revisiones de la NASA divulgadas hoy, y caerá a una velocidad de más de 40.200 kilómetros por hora (unas 25.000 millas).

La fricción con el aire ralentizará la nave hasta que los paracaídas de frenado se desplegaran a una altitud aproximada de 6.700 metros (22.000 pies).

Las Fuerzas Armadas estadounidenses aguardarán a los tripulantes en las aguas del Pacífico para rescatarlos una vez americen.

Artemis II hizo historia al convertirse en la primera expedición espacial en alcanzar órbita de la Luna desde el Apolo 17 en 1972. EFE