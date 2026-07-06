‘Assassin’s Creed: Black Flag Resynced’: El regreso triunfal de la gran aventura pirata

Madrid – La mayor historia de piratas jamás contada en un videojuego regresa por todo lo alto. ‘Assassin’s Creed: Black Flag Resynced’ es mucho más que una versión mejorada del clásico de 2013 al ser el resultado de años de trabajo para reconstruirlo desde cero, tanto en su motor gráfico como en su jugabilidad, con la expansión definitiva de la aventura original.

El juego (9 de julio, multiplataformas) es una aventura de acción en mundo abierto que transporta a los jugadores a la edad de oro de la piratería, en concreto en el siglo XVIII en las islas del Mar Caribe. Un videojuego que tiene como protagonista a Edward Kenway, un carismático corsario y pirata galés en su evolución hasta convertirse en un maestro de la Hermandad de los Asesinos.

‘Black Flag’ es la sexta entrega de una de las sagas más prolíficas del mundo de los videojuegos que arrancó en 2007 y que ya cuenta con la friolera de catorce juegos principales (más otros spin-off y secundarios) inspirados en momentos históricos como el Egipto de los faraones, el Londres de la revolución industrial, la Italia del Renacimiento o el Japón feudal, entre otros.

Una entrega de piratas ahora completamente restaurada y adecuada a la nueva generación de consolas que colma las expectativas de su legión de fans ya que, con cerca de 15 millones de copias vendidas en todo el mundo, es el segundo juego más vendido de toda la franquicia por detrás únicamente de la entrega inspirada en los vikingos, ‘Assassin’s Creed Valhalla’.

Surcar los mares, explorar y hacer historia

Una saga, la de Assassin’s Creed, que narra de trasfondo una eterna guerra secreta entre la hermandad de los asesinos y los templarios por el control de la humanidad, y que ha traspasado el mundo de los videojuegos con versiones en cine (protagonizada por Michael Fassbender), juegos de mesa, libros o merchandising de todo tipo.

Este ‘remake’ de la historia de piratas trae consigo nuevo contenido narrativo (con más de seis horas de historia en hasta ocho misiones para expandir el juego), novedades en las batallas navales o nuevas mecánicas de lucha modernizadas (con unos movimientos de parkour mucho más fluidos).

Mención aparte merece su apartado visual, con unos gráficos y una iluminación hiperrealista, así como sus nuevas opciones de jugabilidad, dando ahora la posibilidad de ajustar la dificultad por tipos de juego (sigilo, combates navales o terrestres), o de incluso eliminar las limitaciones del personaje debajo del agua para explorar con libertad.

El resultado es un juego enorme, inmenso, que otorga libertad absoluta a los jugadores para seguir la historia como prefieran, con opciones para explorar libremente o seguir al pie de la letra las misiones principales. Con sigilo, acción o en modo ‘lobo solitario’.

Un juego en el que los jugadores van a poder bucear y encontrar tesoros, enfrentarse a tiburones, contratar una tripulación y navegar las aguas del Caribe en busca de tesoros, y recorrer La Habana, Islas Caimán, Nassau o las ruinas de Tulum.

No hay forma de expresar la belleza de sus escenarios, la fluidez de los movimientos, la diversión de los combates o la profundidad de la historia. El original de 2013 era ya un juego redondo, ahora se trata de algo si cabe más especial, una obra maestra llena de diversión, con un mapeado enorme y con total libertad para descubrir un mundo plagado de detalles. EFE (AD)