Aspra advierte que el país enfrenta una situación financiera crítica y se busca proteger los recursos públicos

Tegucigalpa – El Procurador General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, sostuvo una reunión con la directora de la OABI, Elizabeth Rodríguez para revisar las demandas y embargos en contra del Estado, advirtiendo que el país enfrenta una situación financiera crítica, con números rojos que obligan a evaluar cada proceso para proteger los recursos públicos.

Detalló que la OABI tiene una gran carga que cuidar, administrar los bienes incautados y por eso se le está dando el acompañamiento necesario porque algunos de ellos deben de regresarlos y otros se quedarán en el Estado.

“Es preocupante el embargo a esta institución porque el dinero asegurado no es de la OABI solo está en custodia”, indicó.

Señaló que esta es una forma constituida para saquear los recursos del Estado, por lo que merece de la atención necesaria porque muchas dependencias del Estado y municipalidades no tienen presupuesto para operar.

En ese sentido, dijo que se están buscando los mecanismos para proteger los recursos públicos.

La titular de la OABI, afirmó que esa institución tiene un embargo por 90 millones de lempiras. IR