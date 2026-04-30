Aspirantes al TJE se realizan pruebas toxicológicas y psicométricas

Tegucigalpa- Hasta las instalaciones de la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado empezaron a llegar los aspirantes al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), para realizarse las pruebas toxicológicas y psicométricas.

El Congreso Nacional, a través de la Comisión Especial Legislativa encargada del proceso de selección de autoridades electorales, convocó a los postulantes al cargo de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral a someterse a evaluaciones psicométricas y toxicológicas como parte de la segunda fase del proceso.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido la convocatoria está dirigida a las personas aspirantes que han sido habilitadas para continuar en el proceso de selección, conforme a lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica y Procesal Electoral, así como el manual de procedimiento aprobado.

Las pruebas se realizan en la División de Pruebas de Confianza de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), en Tegucigalpa. El lugar específico está ubicado en las cercanías de la Iglesia Católica La Guadalupe en el bulevar Morazán.

Los aspirantes empezaron a llegar desde tempranas horas para someterse a las mismas. IR