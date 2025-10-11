Presidenciables confirman participación en conversatorio organizado por la UNAH

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), junto al Consejo de Educación Superior (CES), realizará el lunes 13 y martes 14 de octubre una jornada de “Diálogos Políticos” con los candidatos y la candidata a la presidencia de la República de Honduras.

Este sábado el rector de la UNAH, Odir Fernández indicó que está todo listo para el desarrollo del conversatorio con los aspirantes a la presidencia de la República, los que afirmó, han confirmado su participación.

Fernández destacó que los diálogos organizados por la alma mater, son un ejercicio que desde la academia que permitirá fortalecer la democracia del país.

“Gracias a los candidatos, quienes nos han conformado su asistencia”, afirmó el rector al tiempo que invitó a toda la comunidad a seguir la transmisión a través de las redes oficiales de la UNAH.

Según el orden que ocupan en las papeletas electorales, los cinco aspirantes a la Presidencia de la República son Mario “Chano” Rivera del partido Democracia Cristiana, Rixi Moncada del oficialista Libertad y Refundación (Libre).

Asimismo, Nelson Ávila del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata Pinu; Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasry Asfura del Partido Nacional.

Honduras se somete a elecciones generales el próximo 30 de noviembre donde están convocados más de 6.3 millones de hondureños que escogerán a las nuevas autoridades que estarán al frente de este país en los próximos cuatro años, el periodo 2026-2030. VC