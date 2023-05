Aspirante a la Casa Blanca Nikki Haley aboga por no separar familias en la frontera

Miami – La exgobernadora de Carolina del Sur y aspirante republicana a la Casa Blanca Nikki Haley afirmó hoy que «nunca» se debió separar de sus padres a los menores que cruzaban la frontera, distanciándose así de la criticada política llevada a cabo por la Administración del presidente Donald Trump (2017-2021).

«Nunca debería haber llegado ese punto», sostuvo Haley, quien también fue embajadora en la ONU durante el gobierno de Trump, en una entrevista con el programa «Face the Nation», de la CBS, conducido por la periodista Margaret Brennan.

Haley, hija de padres inmigrantes, respondió así cuando se le preguntó si reviviría la controvertida política de la administración de Trump como una medida de disuasión para los cruces fronterizos ilegales.

«No, no deberíamos separar familias, pero no deberíamos llevar familias sobre las que no tenemos ningún control», matizó cuando acaba de expirar el Título 42 que afecta el cruce fronterizo con México.

Al expirar el fin de la emergencia sanitaria el pasado jueves por la noche, Estados Unidos dejó de aplicar este título que permitía expulsar en caliente a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo con el pretexto de la pandemia, pero instauró otras restricciones en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8.

De acuerdo con CBS, Haley culpó de la crisis en la frontera tanto a los republicanos como a los demócratas y dijo que «debería haberse solucionado hace mucho tiempo».

Indicó además que dejaría de permitir la entrada de inmigrantes al país hasta que se apruebe una reforma migratoria y que los dos partidos deberían sentarse a la mesa para conseguirla.

En febrero pasado, la exembajadora en la ONU, de 51 años, se convertió en la primera republicana en dar un paso al frente para disputar la candidatura presidencial del partido a Trump.

Casada con un veterano de la guerra de Afganistán, Nimrata Nikki Randhawa Haley, su nombre completo, nació en Bamberg (Carolina del Sur, Estados Unidos) en enero de 1972 en un hogar de emigrantes sijs, originarios del Punjab en la India.

En 2011 se convirtió en la primera mujer y la segunda persona con orígenes indios, tras el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, en ocupar la gobernación de un estado en la historia de Estados Unidos.

A comienzos de junio de 2021 la actual Administración del demócrata Joe Biden destacó que tenía una larga tarea por delante pues su Gobierno había identificado a 3,913 niños que fueron separados de sus padres en la frontera con México como resultado de la política de «tolerancia cero» de Trump.

Entre 2017 y 2018, según cifras oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional separó a más de 5.500 niños migrantes de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos.

Hasta ahora, Trump, Haley, el empresario Vivek Ramaswamy y el locutor de radio conservador Larry Elder son los candidatos a la nominación republicana. EFE