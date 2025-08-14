Aspirante a alcaldía lamenta que nadie del gobierno esté hablando de denuncia de fiscal de EEUU

Tegucigalpa – El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, señaló que las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, señalando que Honduras está vendiendo su espacio aéreo para el transporte de droga desde Venezuela son preocupantes.

(Leer) Maduro paga por usar espacio aéreo para transportar drogas por Honduras: Fiscal General de EEUU

“Yo he escuchado a Libertad y Refundación, a Mel Zelaya, y al familión hablar de soberanía, y cómo lo más importantes es protegerla, pero estamos escuchando de parte de la Fiscalía General de EEUU que aquí se está alquilando la soberanía aérea, eso sí me preocupa”, expresó Zelaya.

Para el aspirante nacionalista, esta situación pone en riesgo la relación del país con Estados Unidos, el principal socio comercial de Honduras y país donde viven casi dos millones de hondureños que con sus remesas sostienen la economía del país.

“No podemos poner en riesgo esos temas ahorita”, dijo al destacar la importancia de las remesas para el país.

(Leer) Fiscal General denuncia complot para impedir elecciones y atentar contra Manuel Zelaya Rosales

Juan Diego minimizó la denuncia del fiscal general hondureño, Johel Zelaya, sobre una conspiración para alterar el orden constitucional, impedir las elecciones generales de 2025 y atentar contra la vida del expresidente José Manuel Zelaya, al expresar que tiene poca información al respecto.

“No quisiera referirme al tema porque no tengo detalles sobre la investigación que hicieron, pero sí me preocupa lo otro y no veo que nadie del gobierno se esté refiriendo a lo que dijo la fiscal general de EEUU”, indicó. VC