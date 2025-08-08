Frase del día«Aspiramos a que prevalezca un ánimo de conciliación que permita celebrar un proceso electoral a la altura del compromiso democrático que merece el pueblo hondureño”Por: Proceso Digital8 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Juan Carlos Galindo Jefe de misión de Instituto Nacional Demócrata (NDI) Noticias recientes Liga NacionalDiego Vázquez destituido como DT del Motagua NacionalesFundación Ficohsa inaugura centro preescolar rehabilitado en Marcala y alcanza 144 en Honduras NacionalesNo se pueden aprobar ajustes sin autorización de la CNBS: director de Injupemp CalienteReportan muerte de privado de libertad en cárcel de Támara SaludDoctor Umaña reitera llamado a vacunar para prevenir tosferina