Aspiramos a que Estados Unidos elimine aranceles a productos hondureños: Jesús Canahuati

Tegucigalpa – Honduras debe buscar que Estados Unidos lo equipare con México en cuanto a tener cero aranceles para productos agrícolas y los arneses, mientras que a nivel textil las naciones asiáticas tengan un arancel del 20 % a fin que la industria sea competitiva y se puedan atraer más inversiones, destacó este jueves (23-07-2026) el dirigente de la industria maquiladora Jesús Canahuati.

El empresario habló sobre el tema arancelario con Estados Unidos, luego que mañana venza el periodo de 90 días que el gobierno de Trump dispuso para tener en vigencia los aranceles aplicados a la mayor parte del mundo.

Canahuati destacó que Honduras cuenta con un arancel del 10 %, mientras se eleva al 25 % para la maquila de arneses o autopartes.

El dirigente de la Asociación Hondureña Maquiladora (AHM) se mostró optimista que el gobierno estadounidense reduzca a cero los aranceles para los exportadores hondureños, equiparandolo a México. Canahuati intervino en el foro Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez.

Para el viernes está previsto que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anuncie las nuevas medidas en el tema arancelaria luego que concluya ese día la disposición de la administración Trump de aplicar aranceles a la mayor parte de los países del mundo.

“Tengo un sentimiento optimista que vamos a quedar en mejores condiciones que nuestros competidores asaiáticos”, afirmó Canahuati, quien destacó que eso se manifiesta en que su grupo empresarial y otros están ampliando operaciones.

El dirigente de la AHM señaló que aunque un arancel del 10 %, que se paga actualmente, puede ser insuficiente, ya que lo mejor es un arancel del 0 %, tal como lo tiene México.

Recordó que Estados Unidos solo importa el 10 % de los textiles y productos confeccionados de los países del CAFTA (Centroamérica y República Dominicana) y México, mientras el restante 90 % proviene de las otras naciones, especialmente Vietnam, Pakistán y Bangladesh.

Señaló que de eliminarse los aranceles a Honduras y mantener el diferencial del 20 % con las naciones asiáticas, “esa diferencia será favorable, nos dará más competitividad para atraer más inversiones”.

Recordó que en esas naciones del otro lado del mundo tienen salarios más bajos que los que pagan los maquiladores hondureños, además que ellos tienen jornadas de 60 horas laborales a la semana.

Canahuati destacó que lo importante es que tampoco les aplique el arancel del 12.5 % que se impuso a otras naciones.

El dirigente maquilador destacó que además de arancel cero que beneficiaría a Honduras, otra ventaja del país es que no tiene calificación de trabajos forzados, ni estar vinculados a países o empresas que sí la tienen, lo que los hace elegibles para trabajar con más clientes en Estados Unidos.

Canahuati destacó que la guerra en Medio Oriente está generando mucha incertidumbre, está encareciendo los fletes marítimos cuyo costo pasó de 2 a 10 mil dólares. (PD).