Aspectos importantes a considerar en la construcción del proyecto represa del Tablón

Ing. René Alfredo Soto Rivera

Para conocimiento del público el rio Quimistan es un afluente del rio Ulua y este pasa por los municipios de: Nueva Frontera, Azacualpa y Macuelizo, en el departamento de Santa Bárbara; el rio Ulua es el segundo en importancia en Honduras tanto por su longitud (300km) y por su área de influencia que es de aproximadamente 21,964 Km2, un área mayor a la superficie de nuestro vecino país de la República de El Salvador que es de 21,041 Km2.

Estamos hablando de la segunda cuenca hidrográfica más importante de Honduras no solo por la extensión territorial, más bien por la gran cantidad de factores sociales que implica tomar en consideración, es decir, aspectos sociales como: vivienda, producción de alimentos, escuelas, centros de salud, infraestructura…etc. Todo esto necesitaba un Estudio del Impacto Ambiental (EIA) antes de tomar la resolución de construir tal proyecto.

Uno de los aspectos relevantes es la socialización del mismo con las personas, en el sentido de llegar a consensos y resoluciones favorables, principalmente, para el ser humano ya que el proyecto les obligará a realizar un cambio de vida en todo sentido, me pregunto que pasará con el tema de los: cementerios, las iglesias y los municipios que serán borrados del mapa.

En ese aspecto, hay muchas preguntas sin respuestas en donde se observa un rechazo de la población en las diferentes tomas de las vías públicas que demuestra que el proyecto no fue socializado en tiempo y forma.

Desde el punto de vista del impacto que tendrá el país en el aspecto productivo, es decir, cuantas áreas agrícolas productoras se perderán, que tipo de alimentos y en que porcentaje se reducirán, cuantos empleos se eliminarán, en otras palabras, no es una decisión inteligente el pretender eliminar un valle altamente productivo en una nación que cada día, el costo de la canasta básica tiende al alza.

Hay un aspecto que preocupa aun más y es el hecho que a nivel del planeta las variables climáticas han cambiado radicalmente de la noche a la mañana y además el planeta esta en una constante dinámica por aspectos geológicos que tienen que ver con las placas tectónicas que conforman el planeta y en donde no sabemos con certeza que puede ocurrir en cuestión de segundos, además, de señalar que en esa área en donde se pretende construir es una zona calificada como muy activa desde el punto de vista sísmico.

El área en donde se pretende construir el proyecto el Tablón reviste de un alto riesgo debido a la cercanía con la falla de Motagua y la fosa de las Caimán, zona en donde se registran sismos frecuentes y ocasionalmente de gran magnitud, en esa zona es en donde convergen dos grandes placas, siendo ellas la placa tectónica de Norte América y la placa del Caribe; es decir, en otras palabras, que en esa zona no es recomendable construir una represa de ese tamaño.

Se sabe que Honduras tiene que resolver el problema de las inundaciones y que las represas son una alternativa para retener un flujo de agua importante para multipropósitos, si en efecto esto es lo que nos dice la lógica y la ciencia, pero cuando las condiciones en que se encuentra el área de la cuenca sean las más favorables desde el punto de vista de la presión demográfica, donde no es el caso del proyecto en referencia.

Con la intención de sugerir algunas posibles soluciones a esta temática y con el único deseo de contribuir a generar un ambiente que indique una ruta para solucionar el conflicto actual, describiré algunas alternativas en aras de buscar soluciones viables.

Antes de proponer la construcción del proyecto se debió haber realizado lo siguiente: análisis de la cobertura forestal de las subcuencas y microcuencas, determinar los caudales de cada una de ellas, identificar las actividades, localizar las poblaciones, identificar posibles sitios viables de construir retenciones de caudales en menor escala, identificar otras opciones de generación de energía con recursos naturales, analizar las posibilidades de desarrollar sistemas de generación aislados, identificar las áreas boscosas degradadas, tipos de suelos, mapa de pendientes por sub cuencas…etc. entre otros aspectos relacionados con la biodiversidad.

Todos esos estudios se debieron realizar para la toma de las mejores decisiones a efecto de relacionar el potencial de generación de energía para impulsar la agroindustria local, en primera instancia, hoy en día el sector agro industrial necesita energía a bajo a costo a efecto de disminuir las pérdidas de energía por distribución, las cuales son entre el 34-39 % (entre pérdidas técnicas y robo de energía) esta situación tendría que cambiar y apoyar al sistema agroalimentario con energía para que estos puedan dar mayor valor agregado a sus productos.

El impacto financiero de construir este proyecto es desproporcionado en relación al costo beneficio, es decir, da lugar a pensar que solo es importante el Valle de Sula y que el Valle de Quimistan pasa a segundo plano, esa reflexión queda en el ambiente y da lugar a imaginar que solo se esta protegiendo un sector de la economía de la región norte.

Creo que la postura de los pobladores del valle de Quimistan es correcta y que el proyecto el Tablón no es la mejor solución al tema de inundación al valle del Sula, falta más pensamiento técnico, se debió pensar en la construcción de lagunas de retención de aguas de invierno para su uso en verano, cosecha de agua en pequeñas represas para uso doméstico, en generación de energía con sistemas muy puntuales para derivar la energía a las comunidades, en fin un sin número de posibilidades encaminadas al bien común. Finalmente, creo que en el caso de construirse este proyecto se pondrá en riesgo un gran sector productivo del país como lo es el Valle de Sula, la zona industrial de la nación, por falta de estudios y análisis, en ese caso habremos colapsado dos importantes valles de la nación. ¿No creen que este tema merece más análisis con una visión holística sin ningún interés particular financiero? Hay bienes materiales en juego, pero lo más importante debe ser el respeto a la vida del ser humano sin importar su condición social, así como económica, los recursos están allí, no continúen con este tema como los zombis, reflexionar es de humanos, no sean: necios, ciegos, sordos y mudos, el daño que pueden generar podría ser de grandes proporciones, y al respecto, me gustaría estar equivocado en esta percepción del tema.