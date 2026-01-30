Asoprodehu y Joprodeh advierten sobre riesgo de disolución de la Secretaría de Derechos Humanos

Tegucigalpa – La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), calificó como una alerta el riesgo una eventual disolución de la Secretaría de Derechos Humanos.

Indicó que constituye un hecho de extrema gravedad institucional y un riesgo directo para la protección de los derechos humanos.

Advirtió que suprimir esta dependencia del Estado implica un incumplimiento directo de dichas obligaciones.

Señaló que de la SEDH depende el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia; como el Mecanismo de Protección para personas desplazadas.

Ambas organizaciones indicaron que el cierre de la SEDH enviaría una señal política e institucional grave y que retrocedería deliberadamente en la protección de derechos.

“Los derechos humanos no son negociables, no son un gasto innecesario y no constituyen un obstáculo para la gobernabilidad”, cita el pronunciamiento.

Sostuvo que el problema en la Secretaría de Derechos Humanos no es su existencia, sino la falta de fortalecimiento técnico, presupuestario y de idoneidad en la gestión pública.

Advirtieron que la disolución de esta dependencia podría causar responsabilidad internacional para Honduras como Estado.

Ambos exigieron el respeto irrestricto al marco institucional de derechos humanos y demandan fortalecimiento de la SEDH. AG