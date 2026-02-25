Asopodehu y Joprodeh piden juicio político a actores que atentaron contra la democracia

Tegucigalpa – La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y la plataforma Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) exigieron este martes juicio político a los funcionarios que provocaron una grave crisis institucional y atentaron contra la democracia.

A través de un pronunciamiento indicó que la discusión sobre la aplicación del juicio político no constituye una vendetta política ni un mecanismo de retaliación, sino una figura constitucional.

Pidió que la activación de este mecanismo debe analizarse bajo parámetros estrictamente jurídicos y probatorios.

Señaló que el accionar errático y contrario al orden constitucional por parte de funcionarios como Luis Redondo y Marlon Ochoa representó una amenaza directa a principios estructurales del Estado como la soberanía popular, la forma republicana de gobierno, la supremacía constitucional y la división de poderes.

También indicó de las actuaciones indebidas del Fiscal General, Johel Zelaya, por promover acciones públicas mediante la figura de “notitia criminis” por instrumentalizar conferencias de prensa para desacreditar a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

Consideró que el juicio político debe entenderse como un mecanismo de rendición de cuentas orientado a la verdad y la responsabilidad democrática.

“No se trata de justicia selectiva, sino de la aplicación objetiva de la ley frente a conductas que lesionaron gravemente el orden constitucional”, cita el pronunciamiento.

Finalmente, sentenció que se debe mandar un mensaje institucional de que ningún funcionario público puede estar encima de la Constitución. AG