Asopodehu y Joprodeh exigen al gobierno que reviertan violaciones laborales al presidente del Sitrainfop

Tegucigalpa – Las organizaciones Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores de los Derechos Humanos (Joprodeh), exigieron al actual gobierno que revierta violaciones cometidas por su predecesor en contra del presidente del Sindicato de los Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Esteban Antolino Díaz.

Este viernes 1 de mayo, se conmemora una nueva edición de la celebración del Día Internacional del Trabajo.

Mediante un pronunciamiento en conjunto, indicaron que la celebración en Honduras es para que las clases obreras manifiesten sus posiciones y exijan el respeto a los derechos de los trabajadores.

No obstante, expusieron que espacio de manifestación y reivindicación ha sido secuestrado por el entreguismo y ambición político-partidario de ciertos dirigentes sindicales y organizaciones profesionales en la última década y media.

Mencionan el caso del Sitrainfop, que sufrió de parte de la pasada administración actos de hostigamiento, persecución, represalias y desconocimiento a la elección de la junta directiva.

Añaden que el dirigente Esteban Antolino Díaz sufrió un despido ilegal.

Por lo tanto, demandan al actual gobierno que revierta estas violaciones laborales y sindicales a Díaz, señalando que persisten los efectos de las decisiones arbitrarias adoptadas por la anterior administración.

“La inacción del actual gobierno frente a estas violaciones, como la falta de medidas concretas para revertirlas, prolonga la injusticia y contribuye a profundizar la desarticulación del Sitrainfop”, cita el pronunciamiento.

Finalmente, exigen el cese inmediato de las violaciones a la libertad sindical, restitución de los derechos y el respeto irrestricto a la organización independiente de los trabajadores. AG