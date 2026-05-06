ASOPODEHU y JOPRODEH evalúan los primeros 100 días del gobierno de Asfura para sostener la legitimidad del poder

Tegucigalpa – Organizaciones de la sociedad civil como ASOPODEHU y JOPRODEH emitieron un pronunciamiento conjunto a los 100 días del gobierno del presidente Nasry Asfura, en el que advierten que los desafíos iniciales deben orientarse al bienestar de la población para sostener la legitimidad del poder.

En un documento público, las organizaciones reconocen que 100 días no bastan para resolver problemas estructurales, pero insisten en la necesidad de mostrar certeza de un trabajo encaminado a objetivos mediano plazo.

Esto implica sintonizar toda la institucionalidad con funcionarios capaces y comprometidos, respondiendo al pedido del propio Asfura de no evaluarlo tan pronto, sino al cierre de su período de cuatro años.

El texto destaca que el gobierno inició el 27 de enero, tras un período de incertidumbre por amenazas al Estado de Derecho durante y después del proceso electoral.

Subraya la responsabilidad del presidente, sus funcionarios y los legisladores electos de garantizar el cumplimiento de sus funciones, con pleno conocimiento de los desafíos estatales vinculados al respeto pleno de los derechos de la población.

Las entidades enfatizan que la legitimidad no radica solo en el origen electoral, sino en la capacidad de asegurar justicia, seguridad, derechos y dignidad para todos los hondureños. (PD/ai)