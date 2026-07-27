Asopodehu eleva caso de Roosevelt Hernández a instancias internacionales, ante falta de respuestas

Tegucigalpa – La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza, cuestionó la falta de requerimiento contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y advirtió que el caso genera preocupación a nivel internacional.

Meza señaló que la organización ya remitió comunicaciones a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otros organismos internacionales.

«Nos vamos a ver en la obligación de ir ante el Fiscal General para que nos atienda personalmente, porque no hemos tenido respuesta y hay muchísima preocupación internacional», expresó.

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La defensora de derechos humanos advirtió que la falta de acciones judiciales podría enviar un mensaje de permisividad frente a las agresiones contra periodistas.

«Quieren ponerle el manto de la impunidad y que olvidemos este caso, pero eso va a ser imposible porque se ha atacado un pilar fundamental de la democracia», manifestó.

Meza reiteró que varios comunicadores enfrentan amenazas y ataques, por lo que insistió en que el Estado debe garantizar la protección de la libertad de expresión y actuar con prontitud. AD