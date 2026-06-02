ASONOG: desaparición de la DIPAMPCO debe ir acompañada de una depuración profunda del Estado

Tegucigalpa- El director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG), José Ramón Ávila, consideró que la transformación de agencias policiales será insuficiente si no se realiza una depuración efectiva de las estructuras policiales.

Esto en referencia a la transición entre la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) a la Dirección Antiextorsión y Terrorismo (DAET).

“No es el asunto de desaparecer una entidad o de cambiar de nombre, es un asunto de hacer una revisión profunda de todas las estructuras que permitan tener órganos policiales de investigación con legitimidad y confianza ciudadana”, manifestó Ávila.

El representante de ASONOG aseguró que uno de los principales obstáculos para combatir la inseguridad es la presunta infiltración del crimen organizado en distintas instituciones del Estado.

“Aquí todo el mundo sabe que la institucionalidad y varios entes, incluida la Policía y otras dependencias del gobierno, están infiltrados por el crimen organizado”, sostuvo.

Ante esta situación, insistió en la necesidad de emprender una depuración profunda que permita fortalecer la credibilidad de los organismos encargados.

Finalmente, lamentó los altos niveles de impunidad que persisten en el país: “La ciudadanía ya no aguanta tanta violencia y tampoco tanta impunidad porque aquí el 96% de los casos no se investigan”, concluyó. AD