Asociación tecnológica con Ucrania

Roldán Duarte Maradiaga

Tegucigalpa. – El lunes de la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, suscribió un artículo publicado en una página entera de un diario capitalino, titulado “Asociación de valores y tecnología: por qué Tegucigalpa y Kyiv están hoy más cerca” (El Heraldo, 13/07/2026, pág. 11), en el cual se refiere a la reciente visita del Presidente hondureño Nasry Asfura, a la capital de Ucrania.

En la mencionada publicación el ministro ucraniano afirma que: “Queremos que cada visita de líderes se traduzca en beneficios tangibles”, y agrega que los presidentes de ambas naciones “sentaron las bases para proyectos pragmáticos y de gran relevancia”.

El ministro de Ucrania informó que: “Hemos acordado cooperar en el uso de drones para la agricultura. Las soluciones tecnológicas ucranianas ayudarán a los agricultores hondureños a monitorear con mayor eficacia sus plantaciones, proteger las cosechas contra enfermedades, optimizar sus operaciones y aumentar sus ingresos”.

Según Sybiha, en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad: “Ucrania está dispuesta a compartir esta experiencia tecnológica única con las fuerzas del orden hondureñas para fortalecer el control fronterizo, proteger el territorio nacional y combatir de manera eficaz el crimen organizado”.

Respecto a la digitalización contra la burocracia, el ministro Sybiha sostuvo que: “Ucrania es un referente mundial en gobierno digital: nuestros ciudadanos acceden a servicios públicos con un solo clic desde su teléfono inteligente”, agregando que: “Ucrania ha construido uno de los modelos de Estado digital más exitoso del mundo. Nuestra experiencia demuestra que las soluciones digitales aumentan la transparencia y simplifican la vida de los ciudadanos”.

Las anteriores afirmaciones del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, contienen un mensaje político y diplomático que trasciende la cortesía protocolaria. En esencia, plantean una agenda de cooperación basada en la transferencia de tecnología, la transformación digital y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, para que esas expresiones se conviertan en resultados concretos para Honduras, es indispensable definir una hoja de ruta con objetivos, responsables, financiamiento, plazos e indicadores de desempeño.

Cuando el ministro ucraniano afirma que «queremos que cada visita de líderes se traduzca en beneficios tangibles», el alcance de esa declaración implica que la visita presidencial no debe quedar reducida a un gesto diplomático o a la firma de declaraciones de intención. Los beneficios tangibles deben reflejarse en proyectos específicos, con recursos identificados y mecanismos de seguimiento. La mejor forma de concretar esta aspiración sería mediante la creación de una Comisión Binacional Honduras-Ucrania, integrada por representantes gubernamentales, del sector privado, universidades y centros de investigación, encargada de elaborar un plan de trabajo plurianual con metas verificables y evaluaciones periódicas.

Cuando señala que ambos presidentes «sentaron las bases para proyectos pragmáticos y de gran relevancia», el verdadero desafío consiste en transformar esas bases en acuerdos ejecutivos. Para ello sería conveniente negociar memorandos de entendimiento sectoriales que definan compromisos concretos en agricultura, innovación tecnológica, educación superior, ciberseguridad, digitalización gubernamental y capacitación técnica, acompañados por presupuestos, cronogramas y responsables institucionales.

En materia agrícola, la propuesta de cooperación en el uso de drones representa probablemente una de las oportunidades más inmediatas. Ucrania ha desarrollado tecnologías avanzadas de agricultura de precisión debido a la importancia estratégica de su sector agroalimentario. Honduras podría iniciar proyectos piloto en cultivos como café, palma africana, banano, caña de azúcar, cacao y hortalizas de exportación. Los drones permitirían realizar monitoreo fitosanitario, detectar tempranamente plagas y enfermedades, estimar necesidades de fertilización y riego, optimizar el uso de insumos agrícolas y generar información georreferenciada para elevar la productividad y reducir costos. La implementación debería realizarse mediante alianzas entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), universidades nacionales, organizaciones de productores y empresas tecnológicas de ambos países.

La cooperación en seguridad también ofrece un importante potencial, aunque requiere una planificación cuidadosa. Ucrania ha acumulado una experiencia excepcional en vigilancia aérea, reconocimiento remoto, inteligencia basada en imágenes, monitoreo fronterizo y protección de infraestructura crítica. Honduras podría adaptar parte de estas capacidades para fortalecer el combate al narcotráfico, el tráfico ilícito de personas, la minería ilegal, el contrabando y otros delitos transnacionales. No obstante, cualquier transferencia tecnológica debe ir acompañada de protocolos claros sobre protección de datos, respeto a los derechos humanos, supervisión judicial cuando corresponda y capacitación especializada del personal de las instituciones de seguridad.

Quizá el mayor potencial de cooperación se encuentra en el ámbito de la transformación digital del Estado. La experiencia ucraniana demuestra que es posible ofrecer numerosos servicios públicos mediante plataformas digitales seguras, reduciendo tiempos, costos y oportunidades para la corrupción. Honduras podría aprovechar esta experiencia para acelerar la digitalización de trámites relacionados con permisos empresariales, registros públicos, pagos tributarios, licencias, identidad digital, compras gubernamentales y atención ciudadana. Ello contribuiría a disminuir la burocracia, aumentar la transparencia, fortalecer la confianza de los inversionistas y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Sin embargo, la adopción de un modelo de gobierno digital exige previamente fortalecer la infraestructura tecnológica nacional, ampliar la conectividad, desarrollar capacidades en ciberseguridad, modernizar los marcos legales sobre protección de datos personales y firma electrónica, e invertir en la formación de talento humano especializado.

En conjunto, las declaraciones del canciller ucraniano constituyen una invitación a construir una relación bilateral sustentada en la innovación, el conocimiento y el intercambio de experiencias exitosas en áreas estratégicas para el desarrollo. Sin embargo, la historia de la cooperación internacional demuestra que las buenas intenciones y las declaraciones de alto nivel, por sí solas, no generan transformaciones económicas ni institucionales. Lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de los gobiernos para convertir los compromisos políticos en políticas públicas, programas de inversión y proyectos con resultados medibles para la población. En consecuencia, Honduras debe asumir una actitud proactiva y diseñar una agenda de trabajo que establezca prioridades, identifique las instituciones responsables de cada iniciativa, asegure las fuentes de financiamiento, defina cronogramas de ejecución e incorpore indicadores que permitan evaluar periódicamente los avances alcanzados.

Si ese esfuerzo se gestiona con visión estratégica, transparencia y continuidad institucional, la relación entre Tegucigalpa y Kiev podría convertirse en un modelo de cooperación moderna, orientada a la transferencia de tecnología, el fortalecimiento de capacidades nacionales y la aceleración de la transformación digital del Estado. Más aún, esta alianza tendría el potencial de impulsar una agricultura más competitiva, mejorar las capacidades de seguridad mediante el uso responsable de tecnologías avanzadas, fortalecer la eficiencia del sector público y crear un entorno más favorable para la inversión y la innovación.

En un contexto internacional caracterizado por profundos cambios tecnológicos y geopolíticos, Honduras no puede limitarse a celebrar acuerdos diplomáticos; debe aprovechar esta oportunidad para incorporar conocimiento, desarrollar talento, modernizar sus instituciones y elevar su productividad. El verdadero éxito de esta nueva relación bilateral no se medirá por el número de visitas oficiales, comunicados conjuntos o memorandos suscritos, sino por la capacidad de ambas naciones para traducir sus compromisos en beneficios concretos y duraderos que contribuyan al crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleo y una mejor calidad de vida para los hondureños.