Asociación de Pastores de Honduras contribuirá con 10 mil observadores al proceso electoral de noviembre

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Pastores de Honduras, Mario Banegas, dijo que están listos para que 10 mil observadores participen en el proceso electoral de noviembre próximo.

Banegas indicó que desde el sábado iniciaron con las capacitaciones.

“Esperamos que ya el 20 de octubre empiecen a entregar las credenciales para entregarlas a las personas que serán observadores el 30 de noviembre”, afirmó.

Apuntó que se espera una participación fuerte de votantes y que las mismas sean limpias y transparentes y que los candidatos respeten a la persona que sea elegida por el pueblo”. IR