Asociación de Padres de Becarios Hondureños en Taiwán piden que mantenga convenio hasta el 2027

Tegucigalpa – La Asociación de Padres de Estudiantes Hondureños en Taiwán pidió al presidente Nasry Asfura que mantenga el convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con los becarios hasta que culminen sus estudios universitarios.

Agradecieron el cumplimiento en el pago de las becas otorgadas a los estudiantes que actualmente realizan estudios universitarios en Taiwán.

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Consideraron que este apoyo representa una valiosa inversión en la formación académica y profesional de los hijos quienes tienen la oportunidad de adquirir conocimientos y experiencias que contribuirán al desarrollo del país.

Seguidamente, señalaron que el apoyo brindado por Sedesol permite a los estudiantes a continuar con sus estudios con tranquilidad y dedicación.

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Estimó que los becarios hondureños culminarán sus estudios universitarios en Taiwán en el primer semestre del 2027.

La Asociación confió que el programa de becas se mantenga vigente para garantizar la continuidad académica de los estudiantes en Taiwán. AG