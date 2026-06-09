Asociación de Jueces y Magistrados cuestiona que no hay independencia en el anteproyecto del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa – La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Cardona, cuestionó este martes que anteproyecto del retorno del Consejo de la Judicatura implica que este órgano no será independiente del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El lunes, el pleno de magistrados de la CSJ aprobó el anteproyecto del Consejo de la Judicatura para remitirlo al Congreso Nacional.

“Hemos hecho señalamientos y observaciones porque no hay una verdadera independencia del Consejo de la Judicatura del pleno de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Cardona.

Manifestó que el proyecto establece que el Consejo de la Judicatura es un órgano interno del Poder Judicial, pero no independiente, ya que los nombramientos y el área administrativa seguirá siendo una facultad administrativa del pleno de magistrados de la CSJ.

Cardona sostuvo que no habrá una verdadera independencia del Consejo de la Judicatura porque no tendrá el rol los procesos de selección de magistrados y jueces.

Calificó este anteproyecto como una “ley disfrazada” argumentando que el pleno de magistrados seguirá conservando el mismo poder.

Exhortó a la comisión del Congreso Nacional que revise si se sigue los parámetros de lo que se pretende aprobar si el órgano será independiente y quien tendrá la facultad de las selecciones y nombramientos.

La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras contó que hasta el lunes tuvo en mano el anteproyecto del Consejo de la Judicatura y que el pleno no tomó en cuenta sus sugerencias. AG