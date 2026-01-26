Asociación de Jueces por la Democracia rechaza intenciones de juicio político a presidenta de CSJ

Tegucigalpa – La Asociación de Jueces por la Democracia rechazó este lunes las intenciones de implementar un juicio político de parte del Congreso Nacional a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.

La organización emitió un pronunciamiento para referirse a los rumores que circulan en los pasillos del Poder Judicial sobre los nombramientos o ascensos en este poder del Estado, y criticando que las acciones en el pasado eran conformes a ley.

Indicó que los nombramientos, cancelaciones y destituciones de jueces en las administraciones anteriores eran discrecionales.

Esta organización lamentó que pese a los concursos formales, siguió prevaleciendo el nombramiento discrecional de los participantes.

Cuestionó que las personas que cuestionan los actuales nombramientos salieron favorecidos en años anteriores y se callaban de manera cómplice.

En ese sentido, señaló que estas mismas personas que tildan de ilegales los últimos nombramientos están promoviendo realizar un juicio político contra Rebeca Ráquel Obando.

Consideró que esta acción es irrespetuosa y representa un intento de quebrar la independencia judicial y socava la incolumidad institucional si otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, interviene.

“Agitar de manera irresponsable la bandera del juicio político como postulado de asociación de jueces es un contra sentido, una negación y un atentado a la independencia judicial”, cita el pronunciamiento.

Añadió que esto desconoce el principio de separación de poderes y faltar al deber de la defensa de la institucionalidad del Poder Judicial.

Llamó a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ), la Asociación de Defensores Públicos y la Asociación de Inspectores a sostener una reunión de manera inmediata y asuma acciones ante cualquier intromisión o perturbación de otro poder del Estado.

Finalmente, convocó a los jueces, magistrados, funcionarios y empleados judiciales a defender ante cualquier acción que pretenda mancillar la independencia del Poder Judicial. AG