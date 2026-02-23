Asociación de Jueces por la Democracia presenta anteproyecto de Ley de Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa – La presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia, abogada Fany Bennett, señaló que este día presentaron una formal propuesta del anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

Sostuvo que la presentación del anteproyecto por la Asociación de Jueces por la Democracia se realiza tras la reforma al artículo 3 de la Constitución a la cual indicaron no estar de acuerdo.

Recordó que el principio de separación de poderes es fundamental para el funcionamiento del estado de derecho.

Asimismo, advirtió que lo aprobado resulta inconstitucional, al considerar que vulnera el equilibrio institucional y la independencia de los poderes del Estado, por lo que se introducirá un recurso de inconstitucionalidad.

La funcionaria indicó que el anteproyecto contempla la necesidad urgente de reestructurar el Poder Judicial y garantizar los derechos a la justicia de la población sin intereses partidarios.

Sostuvo que el anteproyecto contiene 103 artículos. IR