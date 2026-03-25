Asociación de Fiscales pide al CN que las decisiones en juicio político respeten la institucionalidad

Tegucigalpa – La Asociación de Fiscales de Honduras sostuvo que la titularidad del Ministerio Público debe recaer en una persona que tiene un perfil de carrera probada.

Este miércoles emitieron un pronunciamiento para pedir que se resuelva la situación actual en el Ministerio Público en el contexto del juicio político al fiscal suspendido Johel Zelaya.

Sostuvo que el fortalecimiento del Estado del derecho solo es posible quien dirige el Ministerio Público tenga un conocimiento profundo y directo de sus dinámicas internas para garantizar la continuidad técnica y operativa.

Consideró que la consolidación de los esfuerzos liderados por quienes comprenden la mística de trabajo desde el interior del MP es el camino correcto para garantizar una justicia imparcial y eficiente.

Esta organización instó a los diputados que prioricen la meritocracia y la experiencia en el ámbito interno y que las decisiones que tomen respondan al interés superior de la institucionalidad y fortalecimiento de la justicia.

Finalmente, llamó a los hondureños y la sociedad civil que estén vigilantes de las decisiones que adopte el Congreso Nacional y se pronuncie para que se fortalezca la institucionalidad. AG