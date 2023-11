Asociación de Fiscales lamenta forma como se eligió a FG y FA y reitera que labor de Sibrián es legal

Tegucigalpa- Se lamenta la forma como se eligió al Fiscal General y Fiscal Adjunto interinos, no era lo esperado, pero es lo que manda la clase política y como profesionales en el Ministerio Público (MP), toca desmarcarse de la política y seguir trabajando dijo este jueves el presidente de la Asociación de Fiscales Víctor Marín.

-Fiscales buscaran espacios adecuados para seguir con su labor, con nuevas autoridades, porque su función no tiene que ver con temas politicos, anotó.

Víctor Marín, dijo que “nos desmarcamos de los intereses políticos en el Ministerio Público nos toca seguir realizando una labor de representación de la sociedad”

Asimismo, dijo que buscarán los acercamientos, los espacios más idóneos para trabajar porque no quieren que los intereses políticos interfieran en el desarrollo de su labor, aunque “ha sido lamentable la forma en que ha sido electo el fiscal”.

No obstante, dijo que lo sucedido no debe sorprender sobre todo de la clase política, y el tema de constitucionalidad a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que es quien le compete conocer los diferentes recursos que puedan plantearse.

Apegado a Ley

Consultado sobre la labor y la posición del Fiscal Adjunto Daniel Sibrián, dijo que él se desempeñó en su puesto “apegado a la ley, ha estado con nosotros en el tiempo que ya identifican (…), nosotros agradecemos al abogado Sibrián vamos a estar dispuestos a protegerlo porque si hay algo él se quedó acá conforme a la legalidad que manda la normativa”.

Seguidamente, reiteró que los fiscales buscarán la forma adecuada de trabajar con las nuevas autoridades porque no está en sus manos tratar otros temas y no es su rol meterse en situaciones políticas y creen que los temas de inconstitucionalidad tienen que ser resueltos, y “sabemos que no lo van a hacer de una manera pronta expedita, entonces nos toca seguir realizando la labor a la cual nos debemos en representación de la sociedad”. LB