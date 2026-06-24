Asociación de Descendientes Chinos defiende que comercios cumplen con pago de impuestos

Tegucigalpa – El representante de la Asociación de Descendientes Chinos en Honduras, Mario Hung, defendió a los empresarios chinos que operan en el país y aseguró que estos negocios cumplen con sus obligaciones tributarias y funcionan de manera legal.

Las declaraciones surgen luego de que el Congreso Nacional aprobara semanas atrás una moción orientada a supervisar y regular los negocios chinos que operan en Honduras.

Hung rechazó los señalamientos contra estos comercios y sostuvo que no se debe “satanizar” a los inversionistas extranjeros.

“Estas personas chinas que están viniendo están entrando legalmente al país. Están pagando todos los impuestos y cuentan con sus permisos de operación”, afirmó.

El general en condición de retiro explicó que los empresarios del país asiático suelen realizar estudios previos antes de establecerse en una zona y, en muchos casos, ofrecen mejores condiciones de alquiler a los propietarios de locales comerciales.

La llegada de comerciantes chinos, según Hung, ha permitido ofrecer productos a menores costos y dinamizar algunos sectores del comercio local.

El representante estimó que muchos de estos negocios se dedican principalmente a la venta de artículos que posteriormente son revendidos por pequeños comerciantes hondureños.

Respecto a las denuncias sobre una supuesta explotación laboral a empleados nacionales, aseguró que los trabajadores contratados por estos negocios reciben el salario correspondiente.

En ese contexto, señaló que, en el caso de los guardias de seguridad, la relación laboral depende de las empresas que prestan ese servicio y no de los comerciantes extranjero.

Finalmente, señaló que corresponde a las autoridades nacionales regular y supervisar la instalación de nuevos negocios en el país, sean chinos o no. AD