Asociación de Alcaldes Nacionalistas respaldan candidatura de Zambrano para presidir el CN

Tegucigalpa – La Asociación de Alcaldes Nacionalistas respaldó este miércoles al diputado Tomás Zambrano para que se convierta en el próximo presidente del Congreso Nacional.

A través de un comunicado, destacó que Zambrano cuenta con liderazgo, experiencia y la capacidad de dirigir uno de los poderes del Estado.

Sostuvo que este respaldo está basado en la voluntad soberana de los hondureños expresada en las urnas el 30 de noviembre de 2025, en la que el partido Nacional obtuvo la mayor cantidad de diputados y alcaldes electos.

Llamó a todos los partidos políticos a que reflexionen y respeten la decisión de los hondureños indicando que la democracia se fortalece cuando se respeta la voluntad popular.

Señaló que Honduras necesita en la actualidad unidad, gobernabilidad y respeto al mandato ciudadano para avanzar en el desarrollo, la estabilidad y bienestar de todos.

Tomás Zambrano es el candidato del Partido Nacional que es el favorito para presidir el Congreso Nacional, hay otras opciones como los diputados Marco Midence y Carlos Ledezma.

Asimismo, el Partido Liberal también tiene aspiraciones de nominar una junta directiva, pero hay cuatro candidatos: Iroshka Elvir, Marlon Lara, Yury Sabas, Jorge Cálix y Carlos Umaña. AG