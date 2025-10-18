Asociación de Alcaldes Nacionalistas denuncian politización de las transferencias municipales

Tegucigalpa – La Asociación de Alcaldes Nacionalistas de Honduras denunció que el gobierno está politizando las ayudas a los ediles opositores.

A través de un comunicado, enfatizó que son una asociación legalmente constituida, respetuosa de la Constitución y demás leyes.

Señaló que sus ingresos se generan de las recaudaciones tributarias propias y de las transferencias del gobierno central.

Sin embargo, expuso que el gobierno está sacrificando gobiernos municipales al no hacer las transferencias que anunció la Secretaría de Finanzas de mil 186 millones de lempiras a 163 alcaldías.

Sefin había informado que las transferencias se realizarían en el período del 17 al 31 de octubre en tres desembolsos.

“No estamos de acuerdo con las no transferencias ya que la necesidad de los municipios es permanente y no precisamente derivada de fenómenos naturales”, cita el comunicado.

Calificó esta acción como una decisión política de parte de la Secretaría de Finanzas para asfixiar a los alcaldes de oposición y presionarlos con el cumplimiento de los obejetivos políticos del gobierno. AG