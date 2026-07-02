Asociación Cozumel Trans pide garantizar proceso para designar representante sociedad civil ante MNP-CONAPREV

Tegucigalpa – La Asociación de Personas Travestis, Transgénicos y Transexuales (Cozumel Trans) realizó un llamado al Gobierno de Honduras para que garantice un proceso para la designación de la persona representante de sociedad civil ante el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos crueles inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV).

A través de un comunicado las Asociación Cozumel hizo un llamado “respetuoso y firme” al presidente Nasry Asfura para que garantice la representatividad de la sociedad civil en este Mecanismo de defensa de derechos humanos.

Cozumel Trans recordó que el artículo 8 de la Ley de MNP-CONAPREV establece que ese órgano debe integrarse por tres personas expertas: una designada por el Poder Ejecutivo; otra por el Congreso Nacional y una tercera por la sociedad civil.

En ese contexto, exhortaron a las autoridades a promover la convocatoria para elegir a quién representará a la Sociedad Civil en este Mecanismo.

La elección de dicha persona debe realizarse en una asamblea general de las organizaciones de sociedad civil.

En ese contexto, la Asociación Cozumel exigió que este proceso debe realizarse libre de cualquier injerencia política.

Cozumel enfatizó que se debe respetar la autonomía e independencia de la asamblea general de las organizaciones de sociedad civil para elegir a su representante ante el MNP-CONAPREV. (RO)