ASJ valora encuentro Trump-Asfura y resalta negociaciones por aranceles e inversiones

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández valoró el encuentro sostenido por el presidente Nasry Asfura con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente en temas como aranceles e inversiones.

– “Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo siempre y cuando, obviamente haya un interés serio, responsable de poder combatir de manera efectiva la corrupción”, expresó.

El dirigente de sociedad civil citó que a 10 días de haber tomado posesión, el presidente Aura se ha reunido con el mayor socio comercial con quien se genera más del 25 % del PIB a través de las remesas de hondureños que viven en Estados Unidos.

“Eso es valioso, una relación que ha perdurado ya por muchos años y para nosotros nos parece que es muy positivo el que hayan tenido esta reunión, pero más que eso, el presidente llevaba una agenda que potenciaba obviamente los beneficios para todos los hondureños, como los aranceles, las inversiones y ojalá que Estados Unidos pueda contribuir, por ejemplo, a rescatar la empresa Nacional de Energía Eléctrica”, señaló.

Reconoció que Honduras vive en permanente multicrisis, por lo que es necesario unir esfuerzos de todos los sectores para provocar bienestar a los hondureños.

Aclaró que ASJ no recibe fondos del gobierno, pero demandó que se continúe con los aportes financieros al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Hernández acentuó que “no podemos seguir teniendo órganos contralores que lamentablemente realizan una labor posterior a que se cometen los abusos en el uso de recursos públicos. Necesitamos órganos que sean efectivos, tenemos que tener sistemas y bueno, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo siempre y cuando, obviamente haya un interés serio, responsable de poder combatir de manera efectiva la corrupción”.

Finalizó expresando que “nosotros, obviamente mantenemos una relación armoniosa con diferentes sectores hondureños y como le digo, nosotros vamos a estar apoyando y acompañando cualquier esfuerzo en el Marco de nuestras capacidades que pueda generar bienestar para los hondureños”. JS