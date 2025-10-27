ASJ urge revisar la distribución docente en Honduras, más de 400 mil estudiantes han desertado

Tegucigalpa– El director de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Marlon Escoto, reitero que Honduras enfrenta una alarmante deserción escolar de más de 400 mil estudiantes, lo que refleja un grave desequilibrio entre la oferta educativa y la distribución del personal docente en el país.

“Hoy hay colegios que están quedando vacíos: la oferta existe, pero no está llegando a la población. Hay profesores reconocidos sin carga estudiantil y centros sobrecargados”, explicó Escoto, al señalar que el sistema educativo atraviesa una crisis silenciosa de abandono y mala planificación.

El exministro de Educación detalló que muchos jóvenes dejan la escuela al finalizar el sexto grado y no regresan. “Estos jóvenes ya los tuvimos y nunca volvieron. Estamos compitiendo con el desánimo de las familias, porque los padres dicen: ‘¿para qué va a ir al colegio el niño?’”, lamentó.

Escoto señaló que, si se dividiera equitativamente la cantidad de profesores y estudiantes matriculados, a cada maestro le corresponderían unos 30 alumnos, pero la realidad es muy distinta: “Hay centros educativos sobrecargados y otros donde los maestros no tienen estudiantes. En zonas rurales faltan docentes, mientras que en algunos centros urbanos hay plazas sin demanda”.

Ante esta situación, el experto insistió en la necesidad de una estrategia nacional para revisar la relación docente–escolar, con el fin de asignar profesores donde crece la matrícula y cancelar plazas donde ya no hay estudiantes.

Asimismo, propuso involucrar a los gobiernos municipales en la planificación educativa. “Sería importante que un candidato a una alcaldía supiera cuántos escolares tiene su municipio, porque buena parte de los desafíos en educación se pueden resolver a través de los gobiernos locales. En estos tiempos de euforia electoral, la población podría generar compromisos con los gobiernos municipales”, señaló Escoto.

El director de Educación de la ASJ también destacó la urgencia de fortalecer la coordinación institucional del sistema educativo hondureño. “El Consejo Nacional de Educación fue pensado para que la Presidencia de la República lo lidere. Es la gran política pública del país, más allá del gobierno”, afirmó.

Finalmente, Escoto propuso que, partiendo de este contexto, el director del INFOP, el rector de la UNAH, un representante del Consejo Nacional de Educación y el ministro de Educación mantengan reuniones periódicas. Sugirió que si ellos se sentaran cada dos semanas a dialogar, “podríamos alinear la formación técnica, media y universitaria”, concluyó.LB