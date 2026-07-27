ASJ urge al Congreso Nacional a agilizar consensos para la aprobación de reformas energéticas

Tegucigalpa – El especialista en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Edgar Aguilar, instó al Congreso Nacional a acelerar la discusión y aprobación de las reformas al subsector eléctrico, al considerar que representan un proyecto clave para garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sistema energético del país.

Aguilar señaló que espera que las conversaciones en el Poder Legislativo avancen con diligencia y el diálogo entre las bancadas permitan alcanzar consensos en el menor tiempo posible, incorporando las modificaciones que realmente fortalezcan la normativa y respondan a las necesidades nacionales.

El experto destacó que Honduras requiere un mercado eléctrico sólido, con un regulador y un operador independientes, además de una Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), fortalecida, que deje de funcionar como una institución politizada y se enfoque en ofrecer un desempeño eficiente.

Asimismo, hizo un llamado al Partido Liberal y al resto de las bancadas para que presenten propuestas orientadas al interés nacional y no a intereses particulares, con el objetivo de construir una legislación que impulse el desarrollo del sector.

Aguilar advirtió que las reformas no pueden seguir postergándose, ya que el país necesita inversiones millonarias para ampliar las líneas de transmisión, incorporar nueva capacidad de generación ante un déficit estimado de 400 megavatios y reducir las pérdidas económicas que cada año representan millones de lempiras, recursos que podrían destinarse a áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura.

Finalmente, exhortó a los diputados a demostrar que existe voluntad política para alcanzar los consensos que el país demanda, mediante reformas que respondan a las necesidades del sistema eléctrico y contribuyan a garantizar un suministro más eficiente y confiable para los hondureños. LB