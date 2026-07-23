ASJ urge a Salud a acelerar acciones por cerca de 11 mil hondureños en espera de una cirugía

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), instó este jueves a la Secretaría de Salud (Sesal), a agilizar la implementación de las medidas extraordinarias aprobadas este año para reducir la mora quirúrgica que afecta a más de 10 mil hondureños, al advertir que la lista de espera continúa creciendo pese a la emergencia declarada y a la aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales.

– Honduras necesita una transformación integral del sistema de salud pública.

– El informe detalla que los hospitales de especialidades concentran el 69 % de los casos de mora quirúrgica, con 3,598 pacientes en espera. Entre ellos destaca el Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), donde el rezago alcanza el 86 % de su lista de espera.

Durante la presentación de un informe sobre la situación quirúrgica en la red hospitalaria pública, la organización señaló que la lista de espera pasó de 10,902 pacientes en enero a 10,948 al cierre de junio de 2026.

De ese total, 5,251 personas, equivalentes al 48 %, se encuentran en mora quirúrgica, al haber superado el tiempo médicamente recomendado para ser intervenidas.

El informe detalla que los hospitales de especialidades concentran el 69 % de los casos de mora quirúrgica, con 3,598 pacientes en espera. Entre ellos destaca el Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), donde el rezago alcanza el 86 % de su lista de espera, reflejando la presión que enfrentan los centros especializados del sistema público.

ASJ también alertó sobre una disminución en la capacidad operativa de la red hospitalaria.

Mientras en octubre de 2025 se contabilizaban 41 quirófanos fuera de servicio, para marzo de 2026 la cifra aumentó a 46, lo que representa el 30 % de los quirófanos de la red pública inhabilitados, pese a la aprobación de mecanismos extraordinarios para fortalecer la atención.

La organización reconoció que la Secretaría de Salud logró avances administrativos con la aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales en febrero y la firma del fideicomiso en marzo; sin embargo, aseguró que estas acciones aún no se reflejan en una mejora de la atención.

Como ejemplo, indicó que durante junio ingresaron 2,697 nuevos pacientes a la lista de espera, mientras que únicamente se realizaron 1,401 cirugías electivas.

Ante este panorama, ASJ pidió acelerar la ejecución del fideicomiso y simplificar los procesos administrativos para que las medidas aprobadas se traduzcan en intervenciones oportunas.

Asimismo, enfatizó que, además de atender la emergencia, Honduras necesita una transformación integral del sistema de salud pública, con una gestión eficiente de los recursos, quirófanos equipados de manera permanente y un manejo transparente del personal sanitario. IR