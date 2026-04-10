ASJ señala aumento de desnutrición y obesidad, a la par de disminución del presupuesto en Salud

Tegucigalpa – La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), señaló este viernes que ha aumentado las condiciones de desnutrición, disminución del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud y precariedad en el sistema sanitario.

Esta organización de sociedad civil presentó la segunda entrega de la serie “Estado de país 2026” que alerta la crisis estructural del sistema sanitario hondureño, caracterizada por acceso limitado a medicamentos, largas listas de espera para cirugías, baja cobertura de vacunación y un enfoque centrado en la atención curativa en lugar de la prevención.

El Instituto de la Justicia hizo un llamado urgente a impulsar un pacto nacional por la salud que permita transformar de manera estructural e integral el sistema sanitario hondureño, en beneficio de los sectores históricamente excluidos.

Entre los hallazgos más preocupantes destaca el aumento de la desnutrición de 13 % en 2018 a 15 % en 2023, mientras que en 2024 el 40 % de la población no contaba con ingresos suficientes para costear una dieta saludable.

Indicó que esta situación impacta directamente en el desarrollo infantil, incrementa el riesgo de enfermedades crónicas y limita la productividad económica del país.

Asimismo, lamentó una tendencia al alza en los niveles de obesidad llegando hasta un 30 % de la población hondureña, que implica que casi uno de cada tres hondureños vive con esa condición, asociada a diabetes tipo dos.

El Instituto de la Justicia alertó que, de no atenderse de manera oportuna, estas tendencias aumentarán la carga de enfermedades crónicas y mortalidad, sobrepasando aún más la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Otros indicadores

Por otro lado, señaló que en la última década, se ha disminuido las atenciones de manera significativa pese a que ha habido un incremento del 10 % de establecimientos de salud.

Detalló que cerca de 10 millones de atenciones anuales en el primer nivel antes de 2016, la cifra cayó a 7.4 millones en 2024 y apenas tres millones en el segundo nivel.

El informe también alertó sobre el retroceso en la cobertura de vacunación debido a la reducción de fondos y el abandono de buenas prácticas.

En cuanto a la calidad de la atención, expuso que persisten serias deficiencias en el acceso a medicamentos.

Igualmente, subrayó que en los últimos tres años, se registró que menos del 80 % de los pacientes del sistema público recibieron sus tratamientos completos.

Adicionalmente, puntualizó de una elevada mora quirúrgica en la que más de 10 mil personas permanecieron en lista de espera durante 2025 y más de 40 quirófanos continúan fuera de servicio, en muchos casos por problemas de gestión.

Por otro lado, lamentó la caída del gasto en el sector salud, en la que solo se designa el 2.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del 6 % que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Frente a este panorama, el Instituto de la Justicia enfatizó en la relevancia de un pacto nacional por la salud que articule esfuerzos entre autoridades, sector privado, sociedad civil y ciudadanía, con una visión de largo plazo centrada en la equidad, la eficiencia y una gestión basada en resultados.

Recomendó fortalecer la atención primaria con enfoque preventivo, promoviendo el seguimiento comunitario en los hogares, especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, instó a garantizar procesos transparentes y eficientes para la compra y distribución de medicamentos, así como implementar un plan nacional de cirugías oportunas que reduzca de forma sostenible la mora quirúrgica. AG