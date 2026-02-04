ASJ se suma a críticas por tardío actuar del MP en caso que involucra a diputada Isis Cuellar

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, cuestionó la tardanza del Ministerio Público en presentar el requerimiento fiscal en el caso de corrupción que involucra a la diputada opositora Isis Cuellar denominado “cheque video”.

“Desde nuestro punto de vista, bastante tardío, porque teníamos conocimiento desde la Fiscalía que nos decían que estaba listo ya hace algunos meses atrás, pero bueno, el fiscal general sabrá los motivos por los cuales no se presentó de manera antes que lo hiciera ahora”, expresó el director de ASJ.

Asimismo, señaló que este caso evidencia la necesidad urgente de reformas legales para frenar el uso discrecional de los recursos del Estado.

“Lo que corresponde ahora es que se siga el debido proceso. Esta es una muestra más de que el Congreso Nacional tiene que legislar para evitar el uso discrecional de los fondos públicos”, manifestó.

Asimismo, subrayó que “los últimos 15 días del gobierno anterior fueron un desastre y cuando la información salga, va a dar vergüenza. Hay bastante que hablar sobre este tema”, adelantó.

El caso del “cheque video” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el ahora exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

Este hecho provocó que rodara la cabeza de Cardona como titular de Sedesol, mientras que a Cuéllar, en teoría, la suspendieron de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora. Todo ello quedó en discurso y Cuéllar recobró su curul en el Congreso Nacional.

La diputada se presentará de manera voluntaria antes los tribunales de justicia la tarde de este miércoles, informó el departamento de prensa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). (RO)