ASJ se reúne con presidente y secretario del CN para abordar reformas

Tegucigalpa – La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), sostuvo este jueves una reunión con dos miembros de la junta directiva del Congreso Nacional para abordar el tema de las reformas para democratizar el Poder Legislativo.

En la reunión estuvo presidente el presidente y secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano y Carlos Ledezma, respectivamente; y el director de ASJ, Carlos Hernández.

ASJ pide reformar la Ley Orgánica del Congreso Nacional para establecer un sistema de remuneración por asistencia para los diputados, y una ley para el uso, manejo responsable y liquidación de subvenciones.

El capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI) reiteró ante las autoridades del Congreso Nacional su compromiso de vigilar, monitorear y exigir que el ejercicio del poder responda a su responsabilidad frente a la población bajo los principios de integridad, ética pública y transparencia, así como promover espacios de participación ciudadana.

La nueva junta directiva del Congreso Nacional ha prometido reformar la Ley Orgánica de este poder del Estado como derogar la figura de la Comisión Permanente, quitarle poder al presidente y eliminar las subvenciones y el Fondo Departamental. AG