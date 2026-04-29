ASJ se integra como veedora en proceso de selección de autoridades electorales

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), se integrará como veedora en las audiencias públicas para la selección de aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Así lo informó el representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), José Perdomo, quien destacó que será clave la evaluación de los aspirantes para conformar un primer filtro basado en criterios técnicos.

“Lo principal es ver cuál es esa lista de candidatos y las valoraciones que tenga la comisión para llegar a personas con mayor idoneidad y meritocracia”, indicó.

De igual manera, enfatizó que la decisión final recaerá en el pleno del Congreso Nacional, por lo que instó a que la elección no responda a intereses partidarios, al expresar que “el balón está en la cancha” de los diputados seleccionar por independencia y capacidad.

“La afinidad política no debe ser el principal criterio, sino la trayectoria, la experticia profesional y la alta moralidad de los candidatos”, subrayó el especialista jurídico de la ASJ.

Reiteró que la independencia es un elemento fundamental para garantizar procesos electorales confiables, y el objetivo de la veeduría es contribuir a que se elijan perfiles que aseguren estándares mínimos de integridad electoral en el país.

54 aspirantes a puestos electorales serán sometidos a evaluación en los próximos días, y posteriormente, la comisión especial enviará al pleno de diputados una nómina final de 18 candidatos para los seis cargos vacantes. AD