ASJ reitera condena a la instrumentalización de la institucionalidad

Tegucigalpa – El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar reiteró la condenamos expresada desde la sociedad civil a la instrumentalización de la institucionalidad, desde la parálisis que se mantuvo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los casos presentados en el Ministerio Público.

“Es jugar con la inteligencia del pueblo hondureño y eso genera rechazo. Que lo que no se ganó en campaña, en gestión y con el voto del ciudadano se pretenda ganar en una mesa de negociación”, indicó.

El profesional del derecho expresó que espera que no se venga a intentar suplantar, generando crisis y una negociación para capitalizar lo que no se capitalizó con el voto ciudadano.

Para la ASJ es importante avanzar con las reformas electorales lo antes posible y Aguilar expresó que no quieren llegar al año 2029 hablando de ese tema como una tarea pendiente.

"Como se proyecta la conformación del Congreso Nacional con más de 90 diputados que hoy son de la oposición, tienen la gran responsabilidad de aprobar reformas electorales estructurales, como la ciudadanización de mesas y la segunda vuelta electoral", mencionó.