ASJ recuerda que reformas electorales fueron una promesa de campaña y advierte de “costo político”

Tegucigalpa – Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), recordó hoy que las reformas electorales fueron una promesa de campaña de muchos diputados y otras actuales autoridades durante la campaña política y si no se realizan existirá un “costo político” o una factura que la ciudadanía aplicará en los siguientes comicios.

“De no hacerse las reformas electorales, va a haber una factura política o costo político que se materializará en los próximos comicios electorales”, acotó el director de Democracia y Transparencia de la ASJ.

Cabe señalar que las reformas a la actual Ley Electoral necesitan ser aprobadas por una legislatura y ratificadas por la siguiente, lo que indica que se requiere que este tema sea discutido desde el inicio de un nuevo Gobierno.

Sin embargo, el tema está en pausa en la agenda legislativa ya que desde el oficialismo se argumenta que no existen los votos necesarios para aprobar las reformas electorales.

Para Juan Carlos Aguilar este no debería ser “ningún problema” ya que el actual Gobierno ha logrado consensos en temas que son de su interés.

“Ya lo hemos podido ver en los temas que verdaderamente le importan al Poder Legislativo se consiguen los votos”, enfatizó.

No contar con los votos, no es una excusa, se debe proceder a entablar los diálogos correspondientes, agregó.

“Los 86 votos se logran, así como hicieron juicio político u otras iniciativas impulsadas por el Partido Nacional y el Partido Liberal”, subrayó.

Diversos sectores han advertido que sin reformas electorales Honduras está condenada a repetir los errores del pasado y se sumergirá en una profunda crisis política. (RO)