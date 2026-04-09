ASJ reclama que se publique lista de diputados que recibieron “bono” de Casa Presidencial

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), reclamó este jueves que se publique el listado de los diputados que recibieron 100 mil lempiras de Casa de Gobierno.

El director de Democracia de ASJ, Juan Carlos Aguilar condenó que la práctica replique a acontecimientos del pasado que también fueron rechazados por la sociedad.

Dijo que un grupo de diputados recibieron la cantidad de 100 mil lempiras en momentos que las finanzas públicas atraviesan momentos complejos.

Rechazó la entrega del bono por parte del Poder Ejecutivo a un grupo selecto de diputados, lo que según dijo provoca indignación en la población.

“Recordemos que este gobierno inició también con un discurso de reducir el gasto corriente, de una utilización y manejo eficiente de los recursos, pero obviamente ese tipo de dinámicas no abonan no a ese discurso”, reprochó el dirigente de sociedad civil.

Remarcó que el discurso es una cosa y la práctica es otra. “Existe cinismo con el que algunos diputados han intentado justificar este tipo de dinámicas, cuando en el pasado ellos eran unos críticos”, dijo.

Reveló que fueron cerca de 792 millones de lempiras que el Congreso anterior –de Luis Redondo- erogó en concepto de subvenciones a los diputados afines en ese entonces.

Puntualizó que solicitaron a Casa Presidencial que les proporcione el listado de los parlamentarios que recibieron el bono de 100 mil lempiras. “Ojalá tengamos respuesta, si no, pues obviamente lo vamos a denunciar también y el llamado al Tribunal Superior de Cuentas de que exijan esos informes de liquidación para realizar auditorías”, finiquitó. JS