ASJ presenta “Guardianes Silenciados”: Un podcast que le pone rostro y voz a la lucha por la justicia ambiental en Honduras

Tegucigalpa-. Honduras continúa enfrentando una grave crisis en materia de protección a personas defensoras del medio ambiente. En un contexto donde más del 90 % de los delitos ambientales permanecen impunes y decenas de crímenes contra ambientalistas no han recibido justicia, surge una nueva apuesta por la memoria, la verdad y la rendición de cuentas.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, presenta “Guardianes Silenciados: El Podcast”, una producción que expone los patrones de violencia e impunidad en casos emblemáticos de asesinatos de defensores ambientales en el país.

La serie combina investigación técnica, análisis de contexto y narrativas humanas para profundizar en las historias detrás de las cifras. Cada episodio aborda un caso representativo, identifica fallas estructurales en el sistema de justicia y evidencia los factores recurrentes que permiten que la violencia se repita.

El estreno de “Guardianes Silenciados: El Podcast” será este jueves 5 de marzo, marcando el inicio de una serie de relatos necesarios para la justicia ambiental en el país. El primer episodio estará disponible a través de todas las plataformas digitales y redes sociales de ASJ, donde la audiencia podrá sumarse a la conversación y conocer a fondo el primer caso emblemático de esta producción.

“Hablar de impunidad es hablar de un sistema que no está protegiendo a quienes defienden la vida. Este podcast busca poner rostro, historia y contexto a una problemática que no puede seguir normalizándose”, señaló Nelson Castañeda, Director de Seguridad y Justicia de ASJ.

“Guardianes Silenciados: El Podcast” forma parte de la iniciativa Guardianes Silenciados, que incluye análisis de casos, producción de contenidos digitales y una plataforma informativa con rutas de denuncia y recursos de protección. El proyecto se desarrolla en el marco de “Justicia Ambiental y Protección a Defensores Ambientales”, con el apoyo de la Embajada Británica Ciudad de Guatemala.

A través de este nuevo formato sonoro, ASJ busca ampliar el alcance de la iniciativa, sensibilizar a la opinión pública y fortalecer el debate sobre la urgente necesidad de reformas que reduzcan la impunidad y garanticen mayor seguridad a quienes defienden el territorio.

La organización hace un llamado a los medios de comunicación, periodistas y plataformas digitales a sumarse a la difusión de los episodios, contribuyendo a visibilizar una realidad que exige atención inmediata y compromiso institucional.

“Guardianes Silenciados: El Podcast” estará disponible en las principales plataformas de audio y en los canales digitales de ASJ. IR