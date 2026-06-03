ASJ pide garantizar transparencia y competencia en reforma al subsector eléctrico

Tegucigalpa- La investigadora en temas de energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Elvir, señaló que el nuevo proyecto de reformas al subsector eléctrico que será presentado próximamente ante el Congreso Nacional representa un paso importante para la transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), aunque advirtió que deben protegerse aspectos fundamentales durante su discusión y aprobación.

-Se espera que la propuesta de reforma al subsector eléctrico sea presentada en las próximas horas ante el Congreso Nacional, donde diversos sectores han anunciado que permanecerán atentos al contenido final de la iniciativa y a los cambios que puedan surgir durante su discusión legislativa.

Según la especialista, la información conocida hasta el momento indica que la iniciativa contempla elementos que podrían constituir un buen inicio para el proceso de modernización del sector. Sin embargo, enfatizó que existen puntos que deben considerarse innegociables para evitar que, durante el debate legislativo, se incorporen disposiciones que afecten la eficiencia, la competencia y la transparencia.

“El proyecto debe garantizar principios de competencia, transparencia y eficiencia, evitando la inclusión de medidas que privilegien a sectores específicos en detrimento del interés general”, manifestó.

Elvir indicó que uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el subsector eléctrico es la falta de seguridad jurídica, situación que dificulta el desarrollo de procesos de licitación exitosos y limita la participación de diversas empresas interesadas en suministrar energía al país.

En ese sentido, consideró fundamental que la nueva legislación establezca reglas claras de competencia que incentiven la inversión nacional y extranjera necesaria para garantizar la continuidad del servicio eléctrico al menor costo posible para los consumidores.

La investigadora también advirtió sobre la importancia de vigilar que no se promueva un despacho de energía con costos más elevados que posteriormente se traduzcan en incrementos tarifarios para los usuarios.

Asimismo, sostuvo que las reformas deben complementarse con una política de subsidios focalizada y transparente, orientada a proteger a los sectores más vulnerables de la población que enfrentan dificultades para asumir el pago del servicio eléctrico.

“Los subsidios deben ser objeto de una política pública independiente, con mecanismos de focalización adecuados que aseguren que el beneficio llegue realmente a quienes más lo necesitan”, concluyó la experta.LB