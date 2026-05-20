ASJ pide exige aplicar la ley a exmiembros de comisión permanente del Congreso Nacional

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, exigió hoy aplicar la ley a exmiembros de comisión permanente del Congreso Nacional, quienes ya han citados por el Ministerio Público como parte una investigación sobre su actuar en el pasado.

“Si hay indicios de responsabilidad en contra de los exmiembros de la comisión permanente del anterior Congreso, se les aplique lo que establece la ley”, expresó el director de ASJ.

Los abusos fueron demasiados, se extralimitaron en sus funciones, generaron inestabilidad en la democracia del país y eso no puede quedar impune, consideró.

“No podemos seguir permitiendo que en el futuro cualquiera llegue y se siente arriba y, de repente, desde su posición de poder, embriagado de poder, cometa desaciertos”, acotó Hernández.

En cuanto a los argumentos de persecución política que alegan los señalados, dijo que se trata de un tema de justicia.

“No podemos hablar de persecución. Esto es un tema de justicia”, enfatizó.

Aquí está claro que la comisión permanente intentó boicotear las elecciones y se extralimitaron en sus funciones, insistió Hernández.

El exdiputado Luis Redondo y su séquito de 12 legisladores, entre titulares y suplentes, han sido citados por el Ministerio Público para rendir cuentas por sus actuaciones contra la Constitución hondureña.

Se les señala por atentar contra la democracia al intentar alterar el proceso electoral general de noviembre de 2025. (RO)