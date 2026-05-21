ASJ pide esclarecer forma inmediata masacre en el Bajo Aguán

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), condenó la masacre ocurrida en Trujillo, Colón, que dejó al menos 11 personas muertas, y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y pidió esclarecer de forma inmediata estos crímenes.

A través de un pronunciamiento, la organización manifestó su preocupación por la grave situación de violencia que enfrenta la región del Bajo Aguán y urgió al Estado hondureño a implementar un mecanismo especial de intervención y pacificación con respaldo internacional.

La ASJ señaló que esta acción es necesaria para devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.

Asimismo, enfatizó que el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el restablecimiento del orden institucional son fundamentales para enfrentar la crisis de violencia que afecta al departamento de Colón y otras regiones del país.

La organización reiteró el llamado a las autoridades para actuar de manera inmediata y coordinada ante los hechos violentos que continúan generando temor e incertidumbre entre la población del Bajo Aguán. IR